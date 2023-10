Der Ex-Freundin Knarre an den Kopf gehalten

Das „On-off-Paar“ hatte sich nach drei Jahren Beziehung gerade frisch getrennt und die 29-jährige Frau offensichtlich schon einen anderen. Das Fass zum Überlaufen brachte schließlich die Tatsache, dass die Ex am Vorabend nicht zu Hause übernachtet hatte. Als sich die einstigen Lebenspartner am nächsten Abend nahe dem Imbissstand begegnen, kommt es zum Streit: „Er wollte wissen, wo ich in der Nacht davor war“, so die 29-Jährige.