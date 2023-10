Wetter verspricht für die Herbstferien Abwechslung

„Es ist für jeden etwas dabei.“ So fasst Meteorologe Alexander Ohms die heute beginnenden Herbstferien zusammen. „Grundsätzlich erwartet uns abwechslungsreiches Herbstwetter ohne eine längere Kältephase“, so der Wetter-Experte von GeoSphere Austria. Der Start verläuft eher ungemütlich und nass. Das spielt vor allem jenen Schülern in die Karte, die sich in den Ferien ausschlafen und die Zeit vor Computer, Fernseher, PlayStation und Co. verbringen wollen.