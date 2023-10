FPÖ wirft Bürgermeister Fischer Manipulation vor

Kaum eine Woche zieht ins Land, in der nicht über die Schnellstraße S18 gestritten wird. Kalenderwoche 43 ist da keine Ausnahme. So sorgt derzeit die Infobroschüre der Gemeinde Lustenau zur geplanten Volksbefragung am 19. November für Empörung - und zwar bei den Freiheitlichen. „Bürgermeister Fischer tut offensichtlich alles, damit bei der Volksbefragung ein negatives Ergebnis zur Entlastungsstraße S18 herauskommt“, wettert FPÖ-Ortsparteiobmann Martin Fitz. Die Broschüre, die an alle abstimmungsberechtigten Bürger und Bürgerinnen versandt wurde, sei „ganz klar tendenziös formuliert“ und würde nicht objektiv über den Sachverhalt informieren.