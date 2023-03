„S18 ist zu komplex für Volksabstimmung“

Exportwirtschaft will Umsetzung lieber heute als morgen

Am stärksten auf eine rasche Umsetzung drängt die Vorarlberger Exportwirtschaft, eine hochrangige Anbindung ans Schweizer Autobahnnetz steht nun schon seit Jahrzehnten auf der Wunschliste. Es erstaunt also nicht, dass IVV-Präsident Martin Ohneberg von Fischers Vorstoß nicht gerade begeistert ist: „Das Thema ist viel zu komplex, als dass es mittels einer simplen Ja/Nein-Frage abgehandelt werden könnte. Zudem betrifft die S18 in Wahrheit ganz Vorarlberg. Es wäre also demokratiepolitisch sehr bedenklich, würden einzig die Lustenauer darüber abstimmen.“