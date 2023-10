Bruno Kreiskys Erbe

Heute geht es nicht mehr um Machtspiele, sondern um Terror. Heute werden Jugendliche, die keine Perspektive erkennen, von Verhetzern verführt und als Brandbeschleuniger missbraucht. Heute wird das Morden nicht nur in Kauf genommen, sondern als Parole ausgegeben: Die Straßen sollen brennen, selbst in Europa, einst Festung einer stabilen Gesellschaft. Allein in Deutschland leben rund 200.000 Menschen aus Palästina, 45.000 davon in Berlin. Laut UNO beträgt die Zahl der Palästina-Flüchtlinge seit 1948, inklusive Nachkommen, mittlerweile 6 Millionen.