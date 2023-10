Kritik an Budget: „Hinter uns die Sintflut“

Nach einer Berechnung der NEOS hat die türkis-grüne Regierung seit 2019 sagenhafte 105 Milliarden Euro Neuverschuldung angehäuft (21 Milliarden davon für 2024). Das ist in etwa so viel wie die prognostizierten Einnahmen für nächstes Jahr. Die Regierung bewerfe jedes Problem mit Geld, so NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger.