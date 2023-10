90 Minuten mit vielen Zahlen und wenig Emotionen

Die Budgetrede im Parlament eignet sich, so relevant sie sein mag, selten für kabarettistische Einlagen und markige Sprüche. In die erste von Finanzminister Magnus Brunner verirrte sich nur ein Witzchen des Vorarlbergers, so die Analyse von Krone+. Wie sich Brunner gerade wegen seiner Trockenheit für höhere Ämter qualifiziert, kommentiert Claus Pándi.