SPÖ stellt Brunner wegen Corona-Hilfen zur Rede

„Pandora‘s box“ für Steuerzahler

Während Klein- und Mittelunternehmen teilweise bis heute auf die versprochenen Hilfen warteten und zu Bittsteller degradiert worden seien, seien „Freunde der ÖVP“ wie Finanzjongleur René Benko rasch und unbürokratisch an ihr Geld gekommen, heißt es in der Anfrage, die von der SPÖ-Abgeordneten Julia Herr eingebracht wird. Zudem sei zu befürchten, dass sich die „Blackbox“ COFAG in Wahrheit zur „Pandora‘s box“ für die Steuerzahler entwickelt. Auch 2024 müsse der Finanzminister weitere 450 Millionen Euro für die COFAG im Budget einplanen, so die Kritik.