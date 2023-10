ÖVP-Mandatar: „Hamas schlimmer als die Nazis“

In den vergangenen Tagen haben auch schon Israels Premier Benjamin Netanyahu und Europas Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt ähnliche Vergleiche gezogen. Netanyahu bezeichnete den Hamas-Terroranschlag in Israel als „schlimmstes Verbrechen gegen Juden seit dem Holocaust“. Für Goldschmidt geht der erste Hamas-Angriff am 7. Oktober als „schwärzester Tag seit dem Nazi-Holocaust in die jüdische Geschichte“ ein.