Psyche der Jugendlichen leidet mehr denn je

Mit diesen Informationen sollen nun zusammen mit Pädagogen präventive Unterrichtsmodelle und Fortbildungsunterlagen erarbeitet werden. Und Eltern rät ÖBVP-Präsidentin Barbara Haid: „Diese sollten in erster Linie zuhören. Es geht vor allem um ein emotionales Dasein und darum, ein offenes Ohr zu haben.“

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.