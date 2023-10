Seglerin musste im offenen Meer von Bord gehen

„Zuerst war ich richtig verzweifelt, es war so frustrierend“, berichtet Lisa Berger der „Krone“ aus La Palma, dem Ziel der 1. Etappe der Regatta „Mini-Transat“. Denn bereits am zweiten Tag des Solo-Segel-Bewerbs stand die 33-Jährige aus Attersee vor einer mentalen Herkulesaufgabe. Aufgrund eines Defekts des Wasserstag, das den Bugspriet nach unten sichert, konnte sie entweder aufgeben, oder für die Reparatur den Gang ins Wasser wagen. Und das mitten auf hoher See und ohne jeglicher Unterstützung.