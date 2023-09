„Man hat riesigen Respekt vor den Naturgewalten!“

„Vor zehn Jahren hatte ich von dieser Regatta erfahren, seitdem bekomme ich sie nicht mehr aus meinem Kopf“, sagt Lisa Berger. Am Sonntag geht der große Traum der 33-Jährigen aus Attersee nun auch endlich in Erfüllung. Um 14.02 Uhr startet sie vor der Atlantikküste Frankreichs in See, ehe es zuerst nach La Palma auf den Kanarischen Inseln und von dort weiter in die Karibik nach Gouadeloupe geht. 4000 Seemeilen, umgerechnet circa 7500 Kilometer, liegen vor Berger und den rund 90 anderen Teilnehmern des „Mini Transat“.