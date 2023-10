Salvini will 2032 erstes AKW in Betrieb nehmen

„Als Mailänder möchte ich, dass das erste Atomkraftwerk in Mailand eingeweiht wird. Ich hätte gern einen Atommeiler der letzten Generation in meiner Stadt“, sagte Salvini am Mittwoch. 2032 solle ein wichtiges Jahre für Italien sein. „2032 wird der erste Zug auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Turin-Lyon verkehren. Im selben Jahr soll der erste Zug in 25 Minuten von Bozen nach Innsbruck fahren, und ein weiterer Zug wird auf der Meerengebrücke von Messina zwischen Sizilien und dem italienischen Festland verkehren“, versicherte Salvini.