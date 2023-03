Italiens Energiekonzerne wollen Atomkraft zurück

Ziel der Vereinbarung ist es, die Kompetenzen der italienischen Nuklearindustrie, in der Ansaldo Nucleare das führende Unternehmen ist, zu nutzen, um die Entwicklung der neuen Nuklearprojekte der EDF-Gruppe zu unterstützen. Gleichzeitig sollen Überlegungen über die mögliche Rolle moderner Kernenergie bei der Energiewende in Italien gefördert werden. Italien war nach einem Referendum in den 1980er Jahren aus der Atomenergie ausgestiegen.