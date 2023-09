„Keine Zeit verlieren“: Europa voll auf Atomkurs!

„Wenn man sich zahlreiche Projektionen für 2050 und die Zeit danach anschaut, habe ich ehrlich gesagt noch keine Prognose gesehen, laut der Klimaneutralität ohne Atomenergie zu erreichen wäre“, ließ Šefčovič laut der Zeitung „Welt“ am Rande der UNO-Generalversammlung in New York aufhorchen. Bei Nukleargegnern löst diese Aussage natürlich blankes Entsetzen aus.