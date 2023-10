Unvorstellbarer Horror | Gesteigerte Nervosität

Was für schreckliche Nachrichten, die da nach und nach über den Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel zu uns dringen. Es sind Meldungen über unsagbar rohe Gewalt, unmenschliche Taten, meist fern jeder Vorstellungskraft. Besonders verabscheuungswürdig ist die Attacke auf das „Supernova-Festival“, mit der sich „Krone“-Kolumnistin Franziska Trost heute auseinandersetzt. Da hatten sich vornehmlich junge Menschen auf ein Fest der Liebe, des Friedens, des Miteinanders und der Lebensfreude gefreut. Und dann wurde daraus ein Horror unvorstellbaren Ausmaßes: Die Hamas schoss in die friedliche Menge und machte gnadenlose Jagd auf Flüchtende. „Es wurde auf Menschen geschossen, als sei das Gelände ein Schießstand“, zitiert Trost eine Überlebende. Und sie schreibt: „Mit diesem Massaker in der Wüste trifft die Hamas gerade die israelische Jugend brutal in ihr resilientes Herz. Junge Menschen, die in diesem fragilen Land mit der ständigen Gefahr von Terror und Raketen aufwachsen - und vielleicht gerade deswegen so ausgelassen das Leben feiern können, wie kaum sonst wo auf der Welt.“ Kein Wunder, wenn Israel jetzt alles in die Schlacht wirft, um die schrecklichen Attacken zu sühnen. Ob sie derartige Angriffe damit in Zukunft verhindern werden können? Daran kann leider keiner glauben.