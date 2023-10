Drogendealer wegen Schulden von Duo überfallen

Mit einer Schreckschusspistole bewaffnet und einem Brecheisen in der Hand stürmten zwei maskierte Männer im August mitten in der Nacht über die Kellerräume in ein Mehrparteienhaus in Spittal an der Drau. Ein Kärntner (20) wurde durch den Lärm wach und hielt durch den Türspion Nachschau, doch nur wenige Sekunden später wurde seine Wohnungstür eingetreten. Die zunächst unbekannten Täter bedrohten ihn, schnappten sich 200 Euro sowie eine Handvoll Marihuana und flüchteten.