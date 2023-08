Zwei Tiroler nach Überfall auf Kärntner entlarvt

Die Polizei dürfte einen Raubüberfall auf einen jungen Kärntner in dessen Wohnung in Spittal an der Drau geklärt haben. Verdächtig sind laut Exekutive zwei in Tirol lebende Männer im Alter von 17 und 22 Jahren, die zu dem Überfall in der Nacht auf Montag geständig seien.