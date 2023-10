Soziales Schulticket: Gutscheine jetzt einlösen!

Frist endet am Samstag

Kommenden Samstag endet nun die Frist zur Einlösung und Soziallandesrätin Eva Pawlata und Mobilitätslandesrat René Zumtobel (beide SPÖ) erinnern: „Einige anspruchsberechtigte Familien haben die Leistung noch nicht in Anspruch genommen. Wir appellieren an sie, dies noch nachzuholen.“