Hessen-Wahl: Debakel für SPD-Kandidatin Faeser

Faeser auch in Berlin angezählt?

Große Aufmerksamkeit hatte die Entscheidung von SPD-Innenministerin Nancy Faeser bekommen, als Spitzenkandidatin die Wahl in Hessen zu bestreiten. Ziel der 53-Jährigen war es, die erste Frau an der Spitze der hessischen Landesregierung zu werden. Nur wenn sie Ministerpräsidentin werde, wolle sie aus Berlin zurück in die Landespolitik wechseln, hatte Faeser vor der Wahl klargestellt. Dieses ehrgeizige Ziel hat sie nun deutlich verfehlt. Auch als Deutschlands Innenministerin könnte Faeser jetzt angezählt sein.