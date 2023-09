Doch kein Wahlrecht für Flüchtlinge in Deutschland

Einen peinlichen Fehler korrigiert haben die hessische SPD und deren Spitzenkandidatin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser: Die Partei fordert nun doch nicht das kommunale Wahlrecht für Flüchtlinge, die sich mehr als sechs Monate in Deutschland aufhalten, so wie es in ihrem Parteiprogramm stand. Gemeint war nämlich ein solches Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer nach sechs Jahren.