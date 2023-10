Mehr Ausbildungsplätze für Kindergartenpädagogen

Das Ministerium hat eine Ausbildungsoffensive gestartet. Bisher werden Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen regulär an den Bundesbildungsanstalten für Elementarpädagogik (Bafep) ausgebildet, vor allem an den fünfjährigen Langformen mit Maturaabschluss. Nach diesen Schulen gehen allerdings nur noch 55 Prozent tatsächlich in einen Kindergarten. Darüber hinaus gibt es an den Bafeps noch Kollegs für Erwachsene, hier wurden bereits in den vergangenen Jahren die Plätze ausgebaut.