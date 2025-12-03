Trump beschimpfte Somalier als „Müll“

Es sei ihm egal, dass das nicht politisch korrekt sei. „(...) Wir werden den falschen Weg einschlagen, wenn wir weiterhin Müll in unser Land lassen.“ Am Dienstag beschimpfte Trump auch die somalischstämmige demokratische Kongressabgeordnete Ilhan Omar aus Minnesota. Sie und ihre Freunde seien „Müll“. Mit seiner Schimpftirade reagierte Trump unter anderem auf einen Skandal in Minnesota, bei dem einige Dutzend Somalierinnen und Somalier das Sozialsystem des US-Bundesstaats um Hundert Millionen Dollar betrogen haben sollen.