Albino-Alligator Claude in den USA verendet

Zuletzt war das Reptil wegen Verdachts auf eine Infektion in Behandlung. Eine Autopsie soll nun die genaue Todesursache klären. Der Alligator kam im September 1995 auf einer Farm im US-Bundesstaat Louisiana zur Welt, 2008 kam er ins Museum in San Francisco. Mit seiner auffälligen Erscheinung und seiner Sehschwäche hätte er in freier Wildbahn möglicherweise nicht lange überlebt. Albinismus ist selten und eine Pigmentierungsstörung. Betroffene Tiere (und Menschen) können den Farbstoff Melanin nicht bilden und bleiben deshalb zumeist weiß.