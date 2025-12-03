Frau beim Kauf von Zigaretten von Pkw erfasst

Eine verhängnisvolle Kettenreaktion hatte sich am frühen Morgen in Wels (OÖ) ereignet. Aufgrund eines medizinischen Notfalls hatte ein Kleinbuslenker auf einem Parkplatz ein Auto gerammt. Dieses erfasste seine Besitzerin, die gerade Zigaretten kaufte. Beide kamen schwer verletzt ins Spital.
Eine Welser Verkehrsstreife wurde am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in die Schmierendorferstraße beordert. Dort hatte sich im Eingangsbereich eines Geschäftes ein Unfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Beim Eintreffen der Beamten waren zwei stark beschädigte Fahrzeuge vor Ort, wobei eines davon mit der Motorhaube in der Glasfassade des Geschäftes steckte.
Medizinischer Notfall
Zwei Personen wurden bereits vom Notarzt und den Sanitätern erstversorgt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 46-jähriger Kroate aus Wels offenbar wegen eines medizinischen Notfalls mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen war. Er hatte ein Verkehrszeichen gestreift und war über einen Grünstreifen auf den Parkplatz des Geschäfts gefahren.
Vom eigenen Auto erwischt
Zum gleichen Zeitpunkt wollte eine 42-jährige Kroatin aus Wels beim dortigen Zigarettenautomaten Zigaretten kaufen, wobei sie ihr Auto rechts neben dem Automaten parkte. Der 46-Jährige fuhr gegen das Heck des Minivans, wodurch das Auto in die Glasfassade des Geschäftes geschoben wurde. Die Frau wurde dabei von ihrem eigenen Pkw erfasst.
Reanimation vor Ort
Der Lenker des Transporters musste vor Ort reanimiert werden. Beide Unfallbeteiligten wurden mit Verletzungen in das Klinikum Wels eingeliefert. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts musste vom Kriseninterventionsteam betreut werden.
