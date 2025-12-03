Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fatale Kettenreaktion

Frau beim Kauf von Zigaretten von Pkw erfasst

Oberösterreich
03.12.2025 12:00
Ein Lenker kam von der Straße ab, erwischte ein anderes Auto, dieses erfasste die Kroatin (42).
Ein Lenker kam von der Straße ab, erwischte ein anderes Auto, dieses erfasste die Kroatin (42).(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Eine verhängnisvolle Kettenreaktion hatte sich am frühen Morgen in Wels (OÖ) ereignet. Aufgrund eines medizinischen Notfalls hatte ein Kleinbuslenker auf einem Parkplatz ein Auto gerammt. Dieses erfasste seine Besitzerin, die gerade Zigaretten kaufte. Beide kamen schwer verletzt ins Spital.

0 Kommentare

Eine Welser Verkehrsstreife wurde am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in die Schmierendorferstraße beordert. Dort hatte sich im Eingangsbereich eines Geschäftes ein Unfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Beim Eintreffen der Beamten waren zwei stark beschädigte Fahrzeuge vor Ort, wobei eines davon mit der Motorhaube in der Glasfassade des Geschäftes steckte.

Medizinischer Notfall
Zwei Personen wurden bereits vom Notarzt und den Sanitätern erstversorgt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 46-jähriger Kroate aus Wels offenbar wegen eines medizinischen Notfalls mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen war. Er hatte ein Verkehrszeichen gestreift und war über einen Grünstreifen auf den Parkplatz des Geschäfts gefahren.

Lesen Sie auch:
Vor wenigen Tagen wurde eine Bankfiliale in Aschbach-Markt zerstört.
Unheimliche Serie
Bankomatsprengungen: Sechs weitere Täter gefasst
03.12.2025

Vom eigenen Auto erwischt
Zum gleichen Zeitpunkt wollte eine 42-jährige Kroatin aus Wels beim dortigen Zigarettenautomaten Zigaretten kaufen, wobei sie ihr Auto rechts neben dem Automaten parkte. Der 46-Jährige fuhr gegen das Heck des Minivans, wodurch das Auto in die Glasfassade des Geschäftes geschoben wurde. Die Frau wurde dabei von ihrem eigenen Pkw erfasst.

Reanimation vor Ort
Der Lenker des Transporters musste vor Ort reanimiert werden. Beide Unfallbeteiligten wurden mit Verletzungen in das Klinikum Wels eingeliefert. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts musste vom Kriseninterventionsteam betreut werden.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wels
ZigaretteAutoNotarzt
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
303.484 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
155.471 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.701 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1093 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
793 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
636 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Pächter hört auf
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
Fatale Kettenreaktion
Frau beim Kauf von Zigaretten von Pkw erfasst
Unheilbare Krankheit
Leyla (7) lässt sich ihre Lebenslust nicht nehmen
Pendant zu Barcelona
EU-Jury kürt Wels zur Weihnachtshauptstadt 2026
Unheimliche Serie
Bankomatsprengungen: Sechs weitere Täter gefasst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf