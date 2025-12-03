Vorteilswelt
Guardiola muss handeln

Manchester City droht gewaltiges Goalie-Problem

Premier League
03.12.2025 12:28
ManCity-Trainer Pep Guardiola
ManCity-Trainer Pep Guardiola(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Steht Manchester City bald ohne Ersatz-Goalie da? Der englischen „Daily Mail“ zufolge sollen sowohl Stefan Ortega als auch Neuzugang James Trafford unzufrieden sein und dem Klub mit dem Abschied drohen. Pep Guardiola muss handeln ...

Mit der Verpflichtung von Gianluigi Donnarumma schrumpften für dessen Keeper-Kollegen die Chancen auf Spielzeit. Ortegas letzter Einsatz war bei der Klub-WM im Sommer, Trafford brachte es seit seiner Verpflichtung im Sommer immerhin auf sechs Einsätze.

James Trafford
James Trafford(Bild: AP/Dave Thompson)

WM-Traum gefährdet
Das Versprechen, die neue Nummer eins bei den „Skyblues“ zu werden, erfüllte sich für den 23-jährigen Briten bislang jedoch nicht. Ohne Spielzeit wird sich Trafford den Traum, bei der WM im Sommer für die „Three Lions“ zwischen den Pfosten stehen zu dürfen, wohl abschminken müssen. Er soll ManCity deshalb – genau wie Ortega –  mit dem Abschied drohen. 

Stefan Ortega
Stefan Ortega(Bild: AFP/APA/Paul ELLIS)

Sollten die beiden tatsächlich ihre Koffer packen, bliebe hinter Donnarumma nur noch Marcus Bettinelli über – der noch auf seinen ersten Einsatz für die „Citizens“ wartet. Mit zwei Goalies wird der Titelkampf zur Herkulesaufgabe. Cheftrainer Guardiola wird seine Keeper wohl von einem Verbleib überzeugen, oder sich nach Ersatz umsehen müssen ...

