Manchester City droht gewaltiges Goalie-Problem

Steht Manchester City bald ohne Ersatz-Goalie da? Der englischen „Daily Mail“ zufolge sollen sowohl Stefan Ortega als auch Neuzugang James Trafford unzufrieden sein und dem Klub mit dem Abschied drohen. Pep Guardiola muss handeln ...
Mit der Verpflichtung von Gianluigi Donnarumma schrumpften für dessen Keeper-Kollegen die Chancen auf Spielzeit. Ortegas letzter Einsatz war bei der Klub-WM im Sommer, Trafford brachte es seit seiner Verpflichtung im Sommer immerhin auf sechs Einsätze.
WM-Traum gefährdet
Das Versprechen, die neue Nummer eins bei den „Skyblues“ zu werden, erfüllte sich für den 23-jährigen Briten bislang jedoch nicht. Ohne Spielzeit wird sich Trafford den Traum, bei der WM im Sommer für die „Three Lions“ zwischen den Pfosten stehen zu dürfen, wohl abschminken müssen. Er soll ManCity deshalb – genau wie Ortega – mit dem Abschied drohen.
Sollten die beiden tatsächlich ihre Koffer packen, bliebe hinter Donnarumma nur noch Marcus Bettinelli über – der noch auf seinen ersten Einsatz für die „Citizens“ wartet. Mit zwei Goalies wird der Titelkampf zur Herkulesaufgabe. Cheftrainer Guardiola wird seine Keeper wohl von einem Verbleib überzeugen, oder sich nach Ersatz umsehen müssen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.