Manchester City droht gewaltiges Goalie-Problem

WM-Traum gefährdet

Das Versprechen, die neue Nummer eins bei den „Skyblues“ zu werden, erfüllte sich für den 23-jährigen Briten bislang jedoch nicht. Ohne Spielzeit wird sich Trafford den Traum, bei der WM im Sommer für die „Three Lions“ zwischen den Pfosten stehen zu dürfen, wohl abschminken müssen. Er soll ManCity deshalb – genau wie Ortega – mit dem Abschied drohen.