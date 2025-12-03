Trump erklärt Bidens Begnadigungen für ungültig

Trumps Ankündigung ist aber auch einer bereits länger andauernden politischen Debatte über den Einsatz des Begnadigungsrechts durch Präsidenten geschuldet. Auslöser für die jüngste Kontroverse ist die vor einem Jahr erfolgte Begnadigung von Bidens Sohn Hunter, die für scharfe Kritik vonseiten der Republikaner gesorgt hat. Trump selbst hat von seinem Begnadigungsrecht bereits umfassend Gebrauch gemacht und in den ersten zehn Monaten seiner zweiten Amtszeit 70 Begnadigungen erlassen.