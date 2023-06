Personalnot setzt Kindergärten immer stärker zu

„Die Personalnot in elementaren Bildungseinrichtungen gefährdet die Qualität der Beziehung und Bildung in der Arbeit mit den Kindern - wir fordern eine österreichweite Strategie!“, heißt es in einem offenen Brief von Educare. Als Sofortmaßnahme verlangt man gemeinsam mit diversen Organisationen - von der Diakonie über die Kinderfreunde Wien bis zu Kinder in Wien - eine flächendeckende Fachberatung, um die pädagogischen Teams in den Kleinkindgruppen, Kindergärten und Horten bei der Einbindung von nicht ausgebildetem Personal sowie Berufseinsteigerinnen und -einsteigern zu unterstützen.