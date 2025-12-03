Buchhalterin überwies sich selbst Millionen-Betrag

Angeklagte leugnete Anklagevorwurf

Den Untreue-Vorwurf bestritt sie von Beginn an: „Alle Überweisungen waren mit dem Chef abgesprochen.“ Von 2018 bis Weihnachten 2024 lief das Ganze. „Ich sollte das Geld mir überweisen und ihm dann in bar geben. Ich habe ihm vertraut“, erklärte sie und berichtete dabei von einem 500.000-Euro-Erbgeschenk der Oma, mit dem sie die Zahlungen ausgeglichen haben soll.