Vandalen verwüsteten Winterraum der Stüdlhütte

Dabei ist der Winterraum der im Gemeindegebiet Kals (Bezirk Lienz) gelegenen Hütte, die vielen Alpinisten als Zwischenstation für Besteigungen des Großglockners dient, schon seit der Saison 2021/2022 offiziell geschlossen. Er ist seither lediglich als Notunterkunft nutzbar. Bisher habe für eine vollständige Restaurierung das Geld gefehlt, hieß es seitens des DAV. Daher sei der Winterraum nur notdürftig instand gesetzt worden.