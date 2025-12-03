Vorteilswelt
Wetterwechsel durch die Woche: Nebel, wenig Sonne

Österreich
03.12.2025 12:12
In den nächsten Tagen erwarten uns Nebel, Hochnebel, Regen, ein Hauch von Schnee – und ...
Österreich erlebt in den kommenden Tagen eine eher trübe und wechselhafte Wetterphase. Während der Westen immer wieder Chancen auf sonnige Momente hat, bleibt es im Osten und Südosten laut GeoSphere Austria oft länger grau und feucht.

Abseits der Nebelgebiete zeigt sich der Mittwoch freundlich. Besonders im Westen und in vielen inneralpinen Tälern setzt sich rasch die Sonne durch. In den Niederungen des Nordens und Ostens halten sich hingegen beständige Nebel- und Hochnebelfelder. Im Osten und Südosten kann es am Vormittag leicht regnen, im Süden am Nachmittag noch vereinzelt. Die Höchstwerte liegen je nach Sonnenschein zwischen 0 und 8 Grad, am mildesten im Westen.

Der Donnerstag beginnt in den westlichen Bergen sonnig, und auch inneralpine Nebelfelder lösen sich bald auf. In vielen Niederungen im Norden, Osten und Süden bleibt es allerdings hartnäckig nebelig.
Am Nachmittag ziehen aus dem Südosten Wolken auf, die besonders in Ost- und Südostösterreich Regen bringen. Die Temperaturen steigen von minus 4 bis plus 3 Grad in der Früh auf 1 bis 7 Grad am Nachmittag.

Der Freitag zeigt sich überwiegend wolkenverhangen. Vor allem die Osthälfte sowie die westlichen Alpengipfel bekommen häufig Regen ab. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1400 Metern.
Zu Mittag lässt der Niederschlag nach, am Alpenostrand, in Teilen Niederösterreichs und der Südoststeiermark bleibt es jedoch länger nass.
Frühtemperaturen minus 3 bis plus 5 Grad, Höchstwerte 2 bis 8 Grad.

Im Osten, Südosten und teils auch im Norden halten sich am Samstag dichte hochnebelartige Wolken, aus denen es anfangs noch etwas regnen oder nieseln kann. Im Westen dominieren hohe Wolken, die am Nachmittag wieder dichter werden. Besonders in Osttirol zeigt sich zwischendurch die Sonne.
Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 4 und plus 6 Grad in der Früh und 3 bis 9 Grad tagsüber.

Österreich
Symbol Nieseln
3° / 3°
12 km/h
00:26 h
25 %
Symbol bedeckt
2° / 5°
16 km/h
00:02 h
35 %
Symbol bedeckt
3° / 5°
16 km/h
00:05 h
60 %
Symbol leichter Regen
5° / 6°
11 km/h
00:19 h
70 %
Symbol stark bewölkt
3° / 9°
8 km/h
02:19 h
45 %
Symbol stark bewölkt
4° / 9°
8 km/h
03:23 h
50 %
Symbol stark bewölkt
1° / 10°
6 km/h
01:44 h
50 %
Symbol leichter Regen
8° / 12°
8 km/h
00:04 h
60 %
Symbol stark bewölkt
4° / 7°
5 km/h
03:05 h
10 %
Symbol stark bewölkt
3° / 6°
8 km/h
01:50 h
< 5 %
Wien
Symbol Nebel
3° / 4°
5 km/h
00:23 h
30 %
Symbol stark bewölkt
2° / 5°
10 km/h
02:05 h
35 %
Symbol bedeckt
1° / 5°
10 km/h
01:12 h
55 %
Symbol leichter Regen
3° / 5°
19 km/h
01:02 h
60 %
Symbol stark bewölkt
1° / 6°
8 km/h
02:50 h
45 %
Symbol wolkig
2° / 8°
15 km/h
04:28 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
-0° / 10°
17 km/h
02:07 h
55 %
Symbol leichter Regen
6° / 11°
13 km/h
00:10 h
60 %
Symbol wolkig
3° / 9°
8 km/h
05:31 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
2° / 6°
8 km/h
03:06 h
10 %
St. Pölten
Symbol Nebel
3° / 3°
13 km/h
00:26 h
30 %
Symbol bedeckt
2° / 4°
15 km/h
00:08 h
40 %
Symbol bedeckt
2° / 5°
17 km/h
00:15 h
65 %
Symbol leichter Regen
5° / 6°
8 km/h
00:27 h
75 %
Symbol bedeckt
4° / 9°
9 km/h
01:53 h
50 %
Symbol stark bewölkt
3° / 10°
5 km/h
01:18 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 9°
4 km/h
01:57 h
45 %
Symbol leichter Regen
5° / 11°
5 km/h
00:02 h
60 %
Symbol stark bewölkt
2° / 7°
6 km/h
03:21 h
10 %
Symbol bedeckt
2° / 6°
9 km/h
00:44 h
< 5 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
5° / 5°
3 km/h
00:19 h
30 %
Symbol stark bewölkt
2° / 4°
7 km/h
01:37 h
35 %
Symbol bedeckt
1° / 4°
7 km/h
01:13 h
55 %
Symbol bedeckt
2° / 4°
7 km/h
00:44 h
60 %
Symbol bedeckt
1° / 4°
4 km/h
01:37 h
40 %
Symbol stark bewölkt
1° / 7°
4 km/h
01:50 h
50 %
Symbol leichter Regen
1° / 8°
5 km/h
00:29 h
60 %
Symbol bedeckt
5° / 9°
3 km/h
00:13 h
50 %
Symbol wolkig
3° / 7°
3 km/h
04:53 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
1° / 5°
4 km/h
03:01 h
20 %
Linz
Symbol bedeckt
-1° / 2°
3 km/h
00:43 h
45 %
Symbol bedeckt
1° / 3°
2 km/h
00:05 h
45 %
Symbol Schneeregen
1° / 3°
3 km/h
00:26 h
65 %
Symbol bedeckt
2° / 6°
3 km/h
01:17 h
60 %
Symbol bedeckt
3° / 6°
3 km/h
00:43 h
45 %
Symbol wolkig
2° / 8°
4 km/h
05:08 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 8°
2 km/h
02:23 h
45 %
Symbol stark bewölkt
2° / 13°
3 km/h
01:24 h
40 %
Symbol wolkig
0° / 11°
3 km/h
04:26 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 7°
4 km/h
02:58 h
< 5 %
Graz
Symbol stark bewölkt
-2° / 1°
3 km/h
01:52 h
45 %
Symbol bedeckt
0° / 4°
3 km/h
00:52 h
45 %
Symbol bedeckt
1° / 3°
4 km/h
01:06 h
65 %
Symbol stark bewölkt
1° / 4°
4 km/h
01:50 h
50 %
Symbol bedeckt
0° / 3°
3 km/h
00:26 h
40 %
Symbol wolkig
0° / 5°
4 km/h
04:27 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 5°
4 km/h
01:50 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 8°
4 km/h
01:52 h
30 %
Symbol wolkenlos
-1° / 7°
3 km/h
08:15 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 7°
4 km/h
03:26 h
10 %
Klagenfurt
Symbol stark bewölkt
-1° / 5°
3 km/h
03:19 h
30 %
Symbol stark bewölkt
1° / 3°
5 km/h
03:53 h
40 %
Symbol bedeckt
-1° / 2°
5 km/h
01:27 h
50 %
Symbol leichter Regen
0° / 4°
5 km/h
01:17 h
70 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 5°
7 km/h
02:44 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
2° / 8°
7 km/h
01:53 h
50 %
Symbol leichter Regen
2° / 11°
13 km/h
00:27 h
70 %
Symbol stark bewölkt
4° / 12°
8 km/h
02:14 h
45 %
Symbol heiter
2° / 11°
6 km/h
07:15 h
< 5 %
Symbol wolkig
0° / 9°
6 km/h
04:40 h
30 %
Salzburg
Symbol wolkenlos
0° / 7°
7 km/h
08:08 h
30 %
Symbol heiter
-2° / 4°
15 km/h
07:11 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 5°
13 km/h
04:13 h
55 %
Symbol bedeckt
1° / 5°
5 km/h
01:37 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 5°
8 km/h
02:58 h
55 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 7°
3 km/h
02:44 h
70 %
Symbol stark bewölkt
1° / 10°
5 km/h
01:50 h
60 %
Symbol stark bewölkt
0° / 10°
6 km/h
02:57 h
35 %
Symbol wolkenlos
-1° / 10°
9 km/h
08:12 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-1° / 10°
18 km/h
01:02 h
40 %
Innsbruck
Symbol stark bewölkt
-1° / 3°
5 km/h
02:43 h
30 %
Symbol wolkig
-2° / 3°
6 km/h
03:59 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 2°
6 km/h
03:09 h
50 %
Symbol bedeckt
1° / 3°
6 km/h
00:42 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
-1° / 6°
11 km/h
02:08 h
75 %
Symbol leichter Regen
3° / 7°
11 km/h
01:01 h
90 %
Symbol leichter Regen
5° / 9°
16 km/h
00:45 h
75 %
Symbol stark bewölkt
5° / 11°
8 km/h
03:06 h
35 %
Symbol wolkenlos
4° / 11°
6 km/h
08:12 h
< 5 %
Symbol bedeckt
3° / 8°
8 km/h
00:43 h
45 %
Bregenz
Wetterdaten:

Der Sonntag beginnt vielerorts dicht bewölkt oder nebelig, vor allem im Norden und inneralpinen Bereichen. Im Laufe des Tages lockert es im Zentralraum zunehmend auf. Im Osten und Südosten halten sich die Wolken länger, einzelne leichte Regenschauer sind noch möglich. Im Westen gibt es anfangs etwas Regen oder Schnee, bevor am Nachmittag erneut dichtere Wolken einer Störungszone aufziehen. Die Temperaturen reichen von minus 4 bis plus 4 Grad in der Früh und 4 bis 9 Grad am Nachmittag.

