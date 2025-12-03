Wetterwechsel durch die Woche: Nebel, wenig Sonne

Abseits der Nebelgebiete zeigt sich der Mittwoch freundlich. Besonders im Westen und in vielen inneralpinen Tälern setzt sich rasch die Sonne durch. In den Niederungen des Nordens und Ostens halten sich hingegen beständige Nebel- und Hochnebelfelder. Im Osten und Südosten kann es am Vormittag leicht regnen, im Süden am Nachmittag noch vereinzelt. Die Höchstwerte liegen je nach Sonnenschein zwischen 0 und 8 Grad, am mildesten im Westen.