Nach Einbruch in Shop
Waschbär schlief nach Sauftour Rausch vor WC aus
Er wird einen Kater haben, der sich gewaschen hat! Ein Einbruch in einen Spirituosenladen sorgt im US-Bundesstaat Virginia für Belustigung. Der Grund dafür: Der Täter war ein Waschbär, der zum Blau-Bären wurde und seinen Rausch ganz menschlich auf dem Badezimmerboden vorm Klo ausschlief.
Der „Ashland ABC Liquor Store“ hatte am Morgen des 29. November die Tierschutzbehörden von Hanover County (HCAP) alarmiert. Der Grund: Einbruchs eines Wildtieres. Auf Facebook schrieb die Behörde, dass sich der Waschbär nachts Zutritt in den Laden verschafft.
Dann hatte der maskierte Bandit gleich mehrere Flaschen mit alkoholischem Inhalt aus den Regalen gerissen und den Inhalt scheinbar ausgiebig probiert. Auf einem der veröffentlichten Facebook-Fotos sieht man die Gänge übersät mit zerbrochenen Gin- und Whiskeyflaschen.
Die Tierschutzbehörde kommentierte den Vorfall mit viel Humor in sozialen Medien:
Der Schluckspecht sei dann zum Klo im Hinterraum getorkelt, wo er bewusstlos zusammenbrach. Dort fanden ihn dann auch die Beamten bäuchlings auf dem Boden liegend, mit den Pfoten nach vorne von sich gestreckt – im Tiefschlaf.
Behörde: „Fragwürdige Lebensentscheidung“
Laut HCAP-Statements habe man den Waschbären ins Tierheim gebracht: „Wir haben ihn in die Ausnüchterungszelle gesteckt, weil er nicht im Verhör-fähigen Zustand war.“ Nach ein paar Stunden Schlaf sei er wieder erwacht und habe keinerlei Anzeichen von Verletzungen gezeigt – „abgesehen von möglichen Kopfschmerzen, die ihm seine fragwürdigen Lebensentscheidungen eingebrockt haben.“ Der Waschbär wurden laut Behörde wieder in die Wildnis entlassen: „Hoffentlich hat er seine Lektion gelernt: Raub ist nicht die Lösung.“
