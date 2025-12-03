Waschbär schlief nach Sauftour Rausch vor WC aus

Behörde: „Fragwürdige Lebensentscheidung“

Laut HCAP-Statements habe man den Waschbären ins Tierheim gebracht: „Wir haben ihn in die Ausnüchterungszelle gesteckt, weil er nicht im Verhör-fähigen Zustand war.“ Nach ein paar Stunden Schlaf sei er wieder erwacht und habe keinerlei Anzeichen von Verletzungen gezeigt – „abgesehen von möglichen Kopfschmerzen, die ihm seine fragwürdigen Lebensentscheidungen eingebrockt haben.“ Der Waschbär wurden laut Behörde wieder in die Wildnis entlassen: „Hoffentlich hat er seine Lektion gelernt: Raub ist nicht die Lösung.“