Wenn man zu erschöpft für ein normales Leben ist

Ambulanz als erster Schritt

Konkret soll in einem ersten Schritt eine barrierefreie Ambulanz mit ein bis zwei Ärzten eingerichtet werden, welche eine evidenzbasierte Diagnostik und symptomorientierte Behandlungen anbieten, regelmäßig mit dem Nationalen Referenzzentrum für Postvirale Syndrome (MedUni Wien) zusammenarbeiten, eine telemedizinische und aufsuchende Betreuung für schwer erkrankte Patienten ermöglichen und zudem für eine respektvolle, nicht-stigmatisierende Versorgung sorgen. Finanziert werden soll das Projekt, welches Vorbildcharakter für ganz Westösterreich haben könnte, aus den erwähnten Mitteln im Finanzausgleich. „Es geht nicht um Symbolpolitik, sondern um konkrete medizinische Hilfe für Menschen, die seit Jahren im System vergessen werden“, heißt es von den Initiatoren.