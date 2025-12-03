„Nicht fair!“ FIS-Boss reagiert auf ÖSV-Aussagen

Ärger bei Kriechmayr

Vor dem „Kommunikationsproblem“, das zur Aufregung führte, hatte unter anderem Vincent Kriechmayr seinen Unmut kundgetan. „Ich verstehe die FIS, dass sie das unbedingt durchziehen will“, schickte er im ORF-Interview voraus, „aber ganz so stehen lassen“ wollte der ÖSV-Routinier und Athletensprecher das Vorgehen nicht. „Ich finde es schon speziell, weil es ein Reglement gibt, das besagt, dass ein Hubschrauber bei einem Abfahrtstraining zur Verfügung stehen muss. In dem Fall haben sie sich gesagt: Mein Gott na, haben wir halt keinen Hubschrauber. Ich hoffe, es passiert nichts und es fällt keiner am Schädel.“