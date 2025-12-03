Vorteilswelt
Wirbel nach Training

„Nicht fair!“ FIS-Boss reagiert auf ÖSV-Aussagen

Ski Alpin
03.12.2025 12:43
Vincent Kriechmayr
Vincent Kriechmayr(Bild: GEPA)

Nach der Aufregung rund um das erste Beaver-Creek-Training wehrt sich Markus Waldner gegen die Aussagen des ÖSV.

Beim Team Captains Meeting wurde am Dienstag in der Folge die Verwirrung rund um den wegen Nebels fehlenden Hubschrauber aufgeklärt. Laut FIS-Renndirektor Markus Waldner sind die Teamärzte in der Früh vom Chefarzt über den Alternativplan, einen eventuellen Verletzten via Rettung hinunterzubringen, aufgeklärt worden.

Wirbel nach Training
Wirbel nach Training(Bild: APA/EXPA)

„Wir haben schon oft Rennen ohne Hubschrauber bestritten“
„Es ist nicht verpflichtend, wenn man einen Plan B hat. Das steht so auch so in den medizinischen Richtlinien so. Wir haben schon oft Rennen ohne Hubschrauber bestritten, 2017 in Aare bei starkem Nebel oder erinnert euch etwa an Kitzbühel, das Kurzrennen von der Seidlalm?“, sagte Waldner. Die Teams seien verantwortlich, diese Informationen auch an die Rennläufer weiterzuleiten, ehe diese dann „zu den Medien gehen und ein Chaos verursachen, weil das ist nicht fair“.

Lesen Sie auch:
Vincent Kriechmayr (l.) hatte sich über die mangelnde Sicherheit in Beaver Creek beschwert, ...
„Bodenloses“ Training
Nur ein Missverständnis? Odermatt widerspricht ÖSV
03.12.2025
Ski in Beaver Creek
„Bodenlos!“ – Trainings-Farce erhitzt die Gemüter
02.12.2025

Ärger bei Kriechmayr
Vor dem „Kommunikationsproblem“, das zur Aufregung führte, hatte unter anderem Vincent Kriechmayr seinen Unmut kundgetan. „Ich verstehe die FIS, dass sie das unbedingt durchziehen will“, schickte er im ORF-Interview voraus, „aber ganz so stehen lassen“ wollte der ÖSV-Routinier und Athletensprecher das Vorgehen nicht. „Ich finde es schon speziell, weil es ein Reglement gibt, das besagt, dass ein Hubschrauber bei einem Abfahrtstraining zur Verfügung stehen muss. In dem Fall haben sie sich gesagt: Mein Gott na, haben wir halt keinen Hubschrauber. Ich hoffe, es passiert nichts und es fällt keiner am Schädel.“

Nach dreieinhalb Stunden war das Training ohne groben Unfall in trockenen Tüchern. Die Bestzeit des Schweizers Marco Odermatt, der mutmaßlich ein Tor ausließ, war allerdings ohne Aussagekraft.

Top-3

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
303.484 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
155.471 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.701 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1093 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
793 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
636 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Ski Alpin
Wirbel nach Training
„Nicht fair!“ FIS-Boss reagiert auf ÖSV-Aussagen
„Wie Terminator“
Lindsey Vonn: Kampfansage und Wunsch nach Karriere
Adventkalender
3. Dezember: Haube & Kappe für eisige Wintertage
Ski-Hiobsbotschaft
ÖSV-Talent (19) verletzt sich bei Sturz schwer
„Bodenloses“ Training
Nur ein Missverständnis? Odermatt widerspricht ÖSV

Folgen Sie uns auf