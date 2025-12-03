Wildes Angebot: 150 Millionen Euro für Olise?

Ein wichtiger Leistungsträger bei den Bayern

Fakt ist: Der 23-Jährige ist bis 2029 vertraglich an den FC Bayern gebunden. Ein Abschied im kommenden Sommer gilt als äußerst unwahrscheinlich, denn Olise ist längst unverzichtbar. Neun Tore und zehn Vorlagen in 20 Pflichtspielen sprechen eine klare Sprache: Der Franzose gehört zu den wichtigsten Leistungsträgern im Team von Trainer Vincent Kompany.