Wildes Angebot: 150 Millionen Euro für Olise?

Ein angebliches Mega-Angebot von 150 Millionen Euro aus England für Bayerns Michael Olise sorgt für Aufsehen.
Laut dem Transferportal „fichajes.net“ soll der FC Arsenal ernst machen und bereit sein, unglaubliche 150 Millionen Euro für den Bayern-Star auf den Tisch zu legen. Olise, der im Sommer 2024 für rund 53 Mio. Euro von Crystal Palace nach München wechselte, soll einer Rückkehr in die Premier League offen gegenüberstehen.
Ein wichtiger Leistungsträger bei den Bayern
Fakt ist: Der 23-Jährige ist bis 2029 vertraglich an den FC Bayern gebunden. Ein Abschied im kommenden Sommer gilt als äußerst unwahrscheinlich, denn Olise ist längst unverzichtbar. Neun Tore und zehn Vorlagen in 20 Pflichtspielen sprechen eine klare Sprache: Der Franzose gehört zu den wichtigsten Leistungsträgern im Team von Trainer Vincent Kompany.
Trotzdem wird Olise immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Neben Arsenal sollen auch Liverpool, Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcelona und Paris Saint-Germain an dem Offensivkünstler interessiert sein. Die Crème de la Crème des europäischen Fußballs, wenn man so will.
Eines ist klar: Sollte Olise den FC Bayern irgendwann verlassen, wird das teuer – sehr teuer ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.