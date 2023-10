Quantum Error: Ein Horror für jeden Feuerwehrler

Spieler schlüpfen darin in die Rolle des Feuerwehrmannes Jacob Thomas, den eines Tages ein Notruf aus einer vor der Küste Kaliforniens gelegenen Forschungseinrichtung ereilt. Doch was als Rettungsmission beginnt, entwickelt sich alsbald zu einer „alptraumhaften kosmischen Reise, die Sie aus der Realität in andere Welten führt, wo Sie um Ihr Leben und das anderer kämpfen müssen“, wie die Entwickler beschreiben.