89 Prozent mehr Cyberangriffe auf Unternehmen

Das geht aus einer Auswertung des jüngsten Cybersecurity-Reports der KPMG-Wirtschaftsprüfer hervor. Befragt wurden rund 400 Betriebe in Wien. Identitätsdiebstahl, Datenentwendung oder Angriffe via Social Media werden demnach immer häufiger. Erschreckend dabei: Nicht selten sitzen die Täter selbst in der Firma.