200 Prozent Zunahme bei Cyberangriffen auf Firmen

Experten raten nicht zu zahlen

„Kleine Unternehmen sind angesichts fehlender Ressourcen und Fachkenntnisse bei der IT-Sicherheit ein leichtes Ziel für Hacker“, erklärt Peter Stelzhammer, Sprecher der IT-Security Experts Group Tirol. So war z. B. auch die SoWi-Holding betroffen, die Messen wie die Bildungsmesse BeSt organisiert. Eine Woche vor der BeSt in Klagenfurt forderten Hacker 5000 Euro in Bitcoins als Lösegeld, ansonsten würden die im Backend der Website befindlichen Daten online gehen. SoWi-Holding GF Matthias Penz informierte sofort das Ministerium und erhielt dort detaillierte Tipps im Umgang mit Cyberkriminalität. Wichtig war vor allem die Warnung der Sicherheitsexperten, kein Lösegeld zu bezahlen, da dies nur weitere Forderungen nach sich ziehe.