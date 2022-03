Wien kämpft mit Millionen Cyberattacken pro Monat

Das Glockengeläute im Stephansdom startete Mittwoch kurz nach 2 Uhr nachts und riss die Anrainer im ersten Bezirk aus dem Schlaf. Ist man zuerst von einem IT-Fehler ausgegangen, stellte sich schnell heraus, dass Hacker am Werk waren. Die Cyber-Kripo ermittelt, nach wie vor ist unklar, wer dahinter steckt - die „Krone“ berichtete. Aber in Zeiten, in denen aktuelles Kriegsgeschehen nur wenige Hunderte Kilometer von uns entfernt geschieht, kann auch nächtliches Glockengeläut schon einmal beunruhigen.