Michael (21) tot: Täter nach nur 4,5 Jahren frei

Es sollte eigentlich eine ausgelassene Geburtstagsfeier in der Tiroler Landeshauptstadt werden, doch geendet hat diese mit dem brutalen Tod von Michael P., einem der Feiernden. In der Nacht auf 25. November 2018 rammte ein Afghane dem Vorarlberger ein Messer in den Hals. Die Verletzung war so schwer, dass der Vorarlberger wenig später in der Klinik Innsbruck verstarb.