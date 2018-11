Grundlose Attacke in Innsbruck: Vorarlberger tot!

Ein 21-jähriger Österreicher ist in der Nacht auf Sonntag bei einer Messerattacke in Innsbruck tödlich verletzt worden. Der Mann war völlig unvermittelt attackiert worden, ein Unbekannter rammte ihm ein Messer in den Hals. Das Opfer wurde sofort in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, erlag dort aber wenig später seinen schweren Verletzungen.