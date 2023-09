Abhängiger ORF | Demokratie gefährdet

Wem gehört der ORF? Den Gebührenzahlern? Oder doch der Politik? Ist die Punzierung als „Staatsfunk“ berechtigt? Das Land Burgenland mit Hans Peter Doskozil an der Spitze hat berechtigte Zweifel an der Unabhängigkeit - und diese beim Verfassungsgerichtshof angemeldet. Der verhandelte gestern diese Materie. Wo der vom Land Burgenland nominierte Jurist unter anderem auf die hohe Zahl an Parteigängern in Stiftungs- und Publikumsrat und den Einfluss der Regierenden in Bund und Ländern verwies - dies verstoße sowohl gegen das Verfassungsgesetz wie gegen Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Der Rechtsvertreter der Regierung dagegen argumentierte, dass die Gremien des ORF nicht nur höchst pluralistisch gestaltete seien, sondern auch die Allgemeinheit repräsentierten. Ob das die Höchstrichter auch so sehen? Das werden wir erst mit einiger Verzögerung erfahren - das Urteil ergeht zu einem späteren Zeitpunkt. Ein Großteil der Zuseher allerdings hat sein Urteil wohl längst gefällt.