„Cup-Spezialist“ der Rothosen sitzt auf der Bank

Der ÖFB-Cup ist für Thomas Janeschitz nicht nur eine Nebensache. Hat der FC-Dornbirn-Trainer doch als Spieler selbst erlebt, was es heißt, den Pokal in die Höhe zu stemmen. Vor 35 Jahren gelang dem Zweitligisten Kremser SC die große Sensation gegen den FC Tirol. Im damals mit Hin- und Rückspiel ausgetragenen Finale entschied die Auswärtstorregel zugunsten des Außenseiter. Janeschitz erzielte beim Hinspiel den zweiten Treffer beim 2:0-Sieg, hatte also maßgeblich Anteil am Erfolg.