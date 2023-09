In 30 Jahren… | Leidende Kreaturen

In 30 Jahren… Haben Sie Kinder? Besuchen diese noch den Kindergarten? Dann könnte es sich ausgehen, dass Ihre Enkel dereinst eine anständige Kinderbetreuung in Österreich bekommen. Wie bitte? Ja, man hat herumgerechnet und ist zum Schluss gekommen, dass Österreich mit dem aktuellen Tempo beim Ausbau der Kinderbetreuung noch 30 Jahren brauchen wird, um an den europäischen Spitzenreiter Dänemark anschließen zu können. Denn dort beträgt die Betreuungsquote der unter 3-Jährigen derzeit 66 Prozent, in Österreich sind es gerade 30 Prozent. Lange war der Ruf nach einem deutlich spürbaren Ausbau der Kleinkinderbetreuung einer aus dem linken Lager, der gleichzeitig vom konservativen Lager abgewiesen wurde - als Grundansatz: Mütter sollten bei den Kindern bleiben. Da spielt aber die Wirtschaft längst nicht mehr mit. Sie braucht dringend Mitarbeiter, doch viele tatsächliche oder potenzielle Mitarbeiter fallen aus, weil sie mangels brauchbaren Kinderbetreuungsangebotes oft viele Jahre lang reduziert oder gar nicht arbeiten können. Aber in 30 Jahren wird ja alles besser…