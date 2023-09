Das machten Kärntens Bürgermeister vor der Politik

Elektriker, Mechaniker oder Maurer? Wer jung ist, entscheidet sich oft zuerst einmal für einen Lehrberuf - so ging es vor mehr oder weniger vielen Jahren auch den Kärntner Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Denn, die Berufung in ein politisches Amt hat die meisten erst viel später erreicht. Oft war es auch der Zufall, der sie ins Gemeindeamt brachte. Wobei sie sich alle einig sind: Ihre Jahre in der Privatwirtschaft, in Familienbetrieben oder im Verwaltungsdienst haben ihren Blick erweitert und sie zu besseren Vertretern „ihrer“ Gemeinde gemacht. Die „Kärntner Krone“ hat mit einigen Gemeindechefs über deren Wege zum politischen Amt gesprochen.