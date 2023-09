Volkswagen-Pläne: Es kommen mehr Autos fürs Volk

Passat, Tiguan, Golf

Auch in der VW-Verbrenner-Welt tut sich in den nächsten Jahren noch einiges. Der neue Passat, nur noch als Kombi erhältlich, auf fast 5 Meter gewachsen und gemeinsam mit dem Skoda Superb Combi in Bratislava gebaut, wird bis etwa 2033 produziert werden. Auch vom SUV-Bestseller Tiguan gibt es nochmal eine neue, die dritte Generation, die ebenfalls auf dem neuen Modularen Querbaukasten MQB evo aufbaut. Vom Golf gibt es im nächsten Jahr ein umfangreiches Facelift, der Kompaktwagen erhält einen größeren Bildschirm, weichere Kunststoffe sowie alle Antriebe aus dem Tiguan/Passat. Das häufig kritisierte Bedienkonzept wurde analog zum ID.7 und Passat/Tiguan modernisiert.