Innovation beim Aufspüren von Krebszellen

Beispiel Koloskopie (Darmspiegelung) als Vorsorgeuntersuchung: Es wird dabei ein Polyp, eine Wucherung der Darmschleimhaut, entdeckt und entfernt. Um herauszufinden, ob und in welchem Ausmaß sich Krebszellen in dem Gewebe befinden, wird eine Probe in ein Pathologieinstitut oder eine solche Einrichtung eines Krankenhauses geschickt. Dort entstehen in zahlreichen, mittlerweile meist automatisierten Arbeitsschritten Gewebeschnitte, die mikroskopisch betrachtet werden können - die Histologie.