Weißhaidinger: „Schon wie ein Olympia-Finale!“

„Wie ein Olympia-Finale!“

Auf die Fragen der „Kronen Zeitung“ meinte Weißhaidinger in der Mixed Zone: „Der Wettkampf war ganz okay, aber es war natürlich nicht meine beste Performance. Ich hatte noch einige technische Probleme. Ich bin in der Technik noch nicht stabil. Aber ich weiß, woran ich arbeiten muss. Natürlich will ich mehr!“