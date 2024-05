Mercedes? Das würde Niki Lauda „narrisch machen“

Der Name Niki Lauda sei in der Formel 1 weiter allgegenwärtig, meint der ServusTV-Experte. „Bei jedem Rennen wird man mit Statistiken konfrontiert, wo mein Vater vorkommt. Wenn ich mal bei Rennen vor Ort bin, werde ich, egal mit wem ich rede, auf ihn angesprochen. Es werden alte Geschichte ausgegraben, was man mit ihm erlebt hat.“ In der Motorsport-Königsklasse begründete Lauda seinen Ruhm und erlangte als Überlebender eines dramatischen Unfalls 1976 am Nürburgring und letztlich dreifacher Weltmeister den Status einer nationalen Ikone. Später führten ihn Jobs als Teamchef oder Berater zu Ferrari und Jaguar.