Timo Horn: „Fehlt nicht an Potenzial, aber …“

Horn, im Winter ablösefrei von Köln gekommen und ob seines auslaufenden Vertrags noch mit ungewisser Zukunft, hatte nicht allzu viel zu tun an diesem Nachmittag. Auch, weil beim LASK zu merken war, „dass die letzte Motivation nicht mehr da ist“, wie Horn meinte. Die verlorene Meisterschaft sei schmerzhaft. „Dass wir es können, haben wir oft genug bewiesen, auch heute wieder. Es fehlt nicht an Potenzial. Aber Einstellung und Mentalität, Woche für Woche an die Leistungsgrenze zu gehen, das muss der Anspruch sein“, stellte der Deutsche klar.